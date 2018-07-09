Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за ливней в Японии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Японии из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Телеграмма была адресована японскому премьер-министру Синдзо Абэ.

Путин подчеркнул, что Россия разделяет скорбь родственников погибших. Президент также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее японские СМИ сообщили, что из-за ситуации в стране Абэ решил отложить поездку в Европу и Африку.

Мощные ливни обрушились на центральную и западную части Японии на прошлой неделе. По последним данным, жертвами разгула стихии стали не менее 100 человек, еще 56 человек числятся пропавшими без вести.

В настоящий момент в стране проводится поисково-спасательная операция. В ней задействованы 54 тыс. спасателей, полицейских и пожарных.