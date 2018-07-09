Прямой эфир

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за ливней в Японии

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Японии из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Телеграмма была адресована японскому премьер-министру Синдзо Абэ.

Большая вода
Какие последствия вызвали непрекращающиеся ливни в Японии

Путин подчеркнул, что Россия разделяет скорбь родственников погибших. Президент также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее японские СМИ сообщили, что из-за ситуации в стране Абэ решил отложить поездку в Европу и Африку. 

Мощные ливни обрушились на центральную и западную части Японии на прошлой неделе. По последним данным, жертвами разгула стихии стали не менее 100 человек, еще 56 человек числятся пропавшими без вести.

В настоящий момент в стране проводится поисково-спасательная операция. В ней задействованы 54 тыс. спасателей, полицейских и пожарных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число погибших при наводнении в Индии достигло 23 человек
После наводнения в Англии умер 80-летний мужчина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017