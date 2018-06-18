Прямой эфир

Число погибших при наводнении в Индии достигло 23 человек

0
Фото: REUTERS/Anuwar Hazarika
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наводнение, произошедшее на северо-востоке Индии, унесло жизни 23 человек, накануне сообщалось о 17 погибших. Власти страны проводят поисково-спасательную операцию, так что число жертв стихии может вырасти.

Как пишет в понедельник, 18 июня, издание India Today, наиболее разрушительные последствия зафиксированы в штатах Ассам, Мизорам, Трипура. Уровень воды в местных реках резко вырос из-за муссонных ливней, наводнение коснулось не менее 425 тыс. человек.

Наводнения и оползни повредили более 22 тыс. строений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 800 тыс. человек пострадали от наводнений в Кении
Потоки воды затопили недавно оправившийся от наводнения город в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017