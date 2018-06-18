Число погибших при наводнении в Индии достигло 23 человек

Наводнение, произошедшее на северо-востоке Индии, унесло жизни 23 человек, накануне сообщалось о 17 погибших. Власти страны проводят поисково-спасательную операцию, так что число жертв стихии может вырасти.

Как пишет в понедельник, 18 июня, издание India Today, наиболее разрушительные последствия зафиксированы в штатах Ассам, Мизорам, Трипура. Уровень воды в местных реках резко вырос из-за муссонных ливней, наводнение коснулось не менее 425 тыс. человек.

Наводнения и оползни повредили более 22 тыс. строений.