В Индии 17 человек стали жертвами наводнения

В северо-западных районах Индии в результате наводнения погибли 17 человек. Стихия обрушилась на штаты Ассам, Мизорам и Трипура.

Из-за наводнения и оползней были повреждены более 22 тыс. строений. Около 40 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, пишет «Газета.ру».

Сообщается, что для размещения пострадавших организовано 189 палаточных лагерей.

Ранее сообщалось, что оползень, вызванный сильными муссонными дождями, унес жизни 12 человек в Бангладеше, где проживает почти миллион беженцев рохинджа.