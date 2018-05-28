Потоки воды затопили недавно оправившийся от наводнения город в США
В результате сильных дождей вода затопила американский город Элликот в штате Мэриленд, в котором произошло сильное наводнение в 2016 году.
Национальная метеорологическая служба США сообщает в Twitter о критической ситуации к западу от Балтимора, в том числе в Элликоте, а также призывает оставаться подальше от места, куда направляется вода, и перебраться на возвышенности.
Предупреждение о чрезвычайной ситуации было выпущено в 16:40 по местному времени (23:40 мск). Около 17:20, по информации пожарно-спасательной службы округа Говард, уровень воды начал снижаться, пишет «РИА Новости».
Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган объявил о введении режима ЧС в связи с затоплением на странице в социальной сети Twitter.
По данным экстренных служб, вода поднялась выше уровня первого этажа, ожидается продолжение дождя. Власти также призывают жителей избегать затопленных областей, следить за новостями и следовать всем указаниям.
Прошлое наводнение произошло в 2016 году. Оно нанесло серьезный ущерб городу, улицу Мейн-стрит только недавно восстановили. В прошлом наводнении погибли два человека.