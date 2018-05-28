Потоки воды затопили недавно оправившийся от наводнения город в США

В результате сильных дождей вода затопила американский город Элликот в штате Мэриленд, в котором произошло сильное наводнение в 2016 году.

Национальная метеорологическая служба США сообщает в Twitter о критической ситуации к западу от Балтимора, в том числе в Элликоте, а также призывает оставаться подальше от места, куда направляется вода, и перебраться на возвышенности.

5:30 PM Sunday- **FLASH FLOOD EMERGENCY** remains in effect for Ellicott City. This is an EXTREMELY DANGEROUS AND POTENTIALLY CATASTROPHIC situation and you must move to HIGHER GROUND IMMEDIATELY AND STAY AWAY FROM ANYWHERE WHERE WATER IS MOVING. — NWS DC/Baltimore (@NWS_BaltWash) May 27, 2018

Предупреждение о чрезвычайной ситуации было выпущено в 16:40 по местному времени (23:40 мск). Около 17:20, по информации пожарно-спасательной службы округа Говард, уровень воды начал снижаться, пишет «РИА Новости».

Flooding has subsided some but more rain on the way. Swift water rescue seems to be walking up to make sure all have evacuated. pic.twitter.com/Nw4P66h19z — Libby Solomon (@libsolomon) May 27, 2018

Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган объявил о введении режима ЧС в связи с затоплением на странице в социальной сети Twitter.

I have spoken to Howard County Executive Allan Kittleman & am currently heading to Ellicott City. I have directed @MDMEMA to assist in any capacity possible, and numerous other state agencies are providing support. I have declared a State of Emergency. #ECFlood #HoCoMd — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) May 27, 2018

По данным экстренных служб, вода поднялась выше уровня первого этажа, ожидается продолжение дождя. Власти также призывают жителей избегать затопленных областей, следить за новостями и следовать всем указаниям.

Прошлое наводнение произошло в 2016 году. Оно нанесло серьезный ущерб городу, улицу Мейн-стрит только недавно восстановили. В прошлом наводнении погибли два человека.