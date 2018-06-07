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Около 800 тыс. человек пострадали от наводнений в Кении

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Фото: TASS/DPA/Mohammed Mohammed
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Из-за наводнений, вызванных сильными дождями, в Кении пострадали порядка 800 тыс. человек, сообщило в четверг, 7 июня, управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).

По официальным данным, погибшими числятся 186 человек, пострадавшими — 100. Свои жилища покинули около 300 тыс. кенийцев, передает «РИА Новости».

Особую озабоченность ООН вызывает рисr распространения опасных заболеваний из-за плохой санитарной обстановки. К настоящему времени случаи заражения холерой отмечены в восьми кенийских округах.

Ливни начались в Кении в марте, в период по май в стране выпало рекордное за последние полвека количество осадков.

В апреле сообщалось, что вблизи кенийской столицы Найроби появился огромный разлом, который затронул объекты инфраструктуры. 

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