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После наводнения в Англии умер 80-летний мужчина

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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В Великобритании после наводнения в городе Уолсолл (графство Уэст-Мидлендс) умер 80-летний мужчина, сообщает Би-би-си. О других пострадавших не говорится.

Он застрял в легковом автомобиле в потоке воды на одной из улиц города. Полиция Уэст-Мидлендс отвезла его в больницу, где он скончался.

В воскресенье, 27 мая, над графством Уэст-Мидлендс начались сильные дожди, которые достигли западной части острова. Количество выпавших за час осадков достигло месячной нормы. Города Нортгемптон (графство Нортгептоншир) и Бирмингем (графство Уэст-Мидлендс) затопило, движение затруднено.

Местный Гидрометцентр предупредил жителей западной, юго-восточной и юго-западной Англии о «желтом» уровне опасности. На юго-востоке в ближайшие дни столбик термометра может подняться до 28–29 градусов. 

В 2017 году над островом разразился сильный ураган «Офелия», унесший жизни трех человек. В июне 2016 года из-за наводнения в Бирмингеме были подтоплены 100 домов. Ранее, в 2014 году, в результате наводнения и шквального ветра погибли два человека.

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