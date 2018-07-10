В Китае объявили «красный» уровень опасности из–за тайфуна «Мария»

Из–за приближающегося восьмого в этом сезоне тихоокеанского тайфуна в Китае объявили наивысший, «красный» уровень опасности. В сообщении Китайского метеорологического управления уточняется, что к утру 11 июля тайфун, получивший название «Мария», достигнет территории Тайваня, а ближе к полудню обрушится на восточные китайские провинции.

Ожидается, что порывы ветра будут достигать до 48 м в секунду (172 км в час). Циклон продолжит движение вглубь материка, постепенно теряя свою силу. К вечеру 11 июля стихия достигнет восточной части провинции Цзянсу, там ожидаются сильные порывы ветра с проливными дождями.

Сейчас «Мария» находится примерно в 730 км к юго-востоку от провинции Фуцзянь, он приближается к материку со скоростью порядка 30 км в час.

Власти восточных провинций ввели режим экстренной готовности. Рыболовецким судам предписали вернуться в порты, в прибрежных районах временно закрыли все туристические объекты.

Тем временем власти Японии привлекли к ликвидации последствий мощных ливней 74 тыс. человек. Обильные осадки продолжаются в центральной и юго-западной части страны с 6 июля из-за влияния тайфуна «Прапирун». В результате удара стихии в Японии погибло более 140 человек, местонахождение еще более 70 неизвестно.