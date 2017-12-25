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Тайфун «Тембин» надвигается на Вьетнам

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Фото: Global Look Prees/Xinhua
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Ростуризм предупреждает россиян о тайфуне «Тембин», который 25–26 декабря приблизится к южному побережью Вьетнама. Ведомство призывает «российских туристов, находящихся во Вьетнаме или планирующих поездки в страну, учитывать данную информацию и соблюдать необходимые меры предосторожности».

Стихия пройдет в понедельник-вторник через южную часть Вьетнама. Проливные дожди и ураганные ветер затронут, в частности, провинции Бария-Вунгтау, Тиензянг, Шокчанг, Баклиеу, Камау, Киензянг и город Хошимин.

Более 650 тыс. человек были эвакуированы во Вьетнаме в ночь на 25 декабря из-за тайфуна.

Портал iz.ru сообщал, что исследователи из Великобритании заявили, что попытка охладить Землю при помощи искусственных аналогов выбросов вулканов приведет к учащению ураганов в тропиках и ряду других катастрофических последствий.

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