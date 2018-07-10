Число жертв ливней в Японии выросло до 140 человек

В результате природных катаклизмов в Японии погибло более 140 человек, местонахождение еще более 70 неизвестно. Об этом сообщил генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга.

С 6 июля в стране продолжаются проливные дожди, вызванные тайфуном «Прапирун». Ранее сообщалось о 126 погибших и более 80 пропавших без вести.

Для ликвидации последствий наводнений и оползней выделено около 7,2 млрд иен ($64,8 млн), задействовано 54 тыс. спасателей, полицейских и пожарных. Около 11 тыс. человек по-прежнему находятся в эвакуационных центрах, сообщает ТАСС.

При этом со 2 по 8 июля в Японии стояла знойная жара, которая также стала причиной плохого самочувствия местных жителей. За неделю погибли три человека, еще 2722 человека обратились за медицинской помощью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу пожарной охраны Японии.