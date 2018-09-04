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На Сахалине объявлено предупреждение из-за японского тайфуна

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Сахалинской области объявлено экстренное предупреждение из-за циклона. В 17 районах региона ожидается сильный дождь и ураганный ветер.

6 сентября уровень воды в реках может подняться на 1–2 м, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Издание «Сахалин Инфо» уточняет, что речь идет о тайфуне «Джеби», двигающемся со стороны Японии, и со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска сообщает, что порывы ветра могут достигать 38 м/с, в отдельных районах выпадет до 30 мм осадков. Все службы жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность.

Сейчас «Джеби» бушует в Японии. Местные власти призвали более 300 тыс. жителей городов Кобе и Хиросима эвакуироваться. Японские метеорологи назвали этот тайфун сильнейшим за последние 25 лет. Это 21-й тайфун, пришедший в Японию с начала нынешнего года. Жертвами стихии, по данным Kyodo, стали 220 человек.

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