Аэропорт в Осаке затопило из-за тайфуна «Джеби»

Международный аэропорт Кансай затопило в японском городе Осака из-за тайфуна «Джеби». Об этом пишет NHK.

Отмечается, что часть воздушной гавани, расположенной в 5 км от побережья, оказалась под водой, включая парковку и взлетные полосы. Также затоплены подвальные помещения здания. Мобильная связь на месте ЧП работает с перебоями, пишет RT.

Помимо этого, как сообщили представители японской береговой охраны, в соединяющий Кансай с сушей мост врезался танкер, пришвартованный после того, как он доставил топливо в аэропорт.

По данным «РИА Новости», тайфун «Джеби» стал самым мощным в Японии за 25 лет. Временами порывы ветра достигали 200 км/ч. Разрушен склад в городе Хигасиоми, где один человек погиб, еще пятеро пострадали на вокзале в Киото при обрушении стеклянных панелей с потолка, пишет Киодо. Из-за тайфуна на западе Японии отменено более 700 авиарейсов и остановлено движение поездов, в Осаке закрыты парки, в частности, Universal Studios Japan. Автоконцерн Toyota отменил ночные смены на 14 заводах по всей стране, в том числе в префектурах Аити, Фукуоке и Мияги. Более 300 тыс. жителей Японии рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна.

Западная Япония в последние месяцы уже не в первый раз этим летом страдает от непогоды. В результате тайфунов в июле от оползней и наводнений погибли больше 220 человек.