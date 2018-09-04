Аэропорт в Осаке затопило из-за тайфуна «Джеби»
Международный аэропорт Кансай затопило в японском городе Осака из-за тайфуна «Джеби». Об этом пишет NHK.
Отмечается, что часть воздушной гавани, расположенной в 5 км от побережья, оказалась под водой, включая парковку и взлетные полосы. Также затоплены подвальные помещения здания. Мобильная связь на месте ЧП работает с перебоями, пишет RT.
Помимо этого, как сообщили представители японской береговой охраны, в соединяющий Кансай с сушей мост врезался танкер, пришвартованный после того, как он доставил топливо в аэропорт.
По данным «РИА Новости», тайфун «Джеби» стал самым мощным в Японии за 25 лет. Временами порывы ветра достигали 200 км/ч. Разрушен склад в городе Хигасиоми, где один человек погиб, еще пятеро пострадали на вокзале в Киото при обрушении стеклянных панелей с потолка, пишет Киодо. Из-за тайфуна на западе Японии отменено более 700 авиарейсов и остановлено движение поездов, в Осаке закрыты парки, в частности, Universal Studios Japan. Автоконцерн Toyota отменил ночные смены на 14 заводах по всей стране, в том числе в префектурах Аити, Фукуоке и Мияги. Более 300 тыс. жителей Японии рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна.
Из-за тайфуна "Джеби" более 300 тысяч жителей Японии получили рекомендацию эвакуироваться, отменено 632 авиарейса по всей стране. #Japan #TyphoonJebi #storm #typhoon #Jebi pic.twitter.com/pPkp2Q5SkX— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 4 сентября 2018 г.
Западная Япония в последние месяцы уже не в первый раз этим летом страдает от непогоды. В результате тайфунов в июле от оползней и наводнений погибли больше 220 человек.