Ливни и ураганный ветер принесет на Сахалин тайфун «Джеби»

Тайфун «Джеби» проходит Японские острова и движется в сторону Сахалина, он несет ливни и ураганный ветер. Об этом сообщает во вторник, 4 сентября «РИА Новости».

Утром и днем 5 сентября на юге области пройдут сильные, а местами очень сильные дожди (30 мм осадков), ветер усилится до 25-30 метров в секунду, порывы могут доходить до ураганного – 33-38 м/сек.

Ожидается резкий подъем уровня рек.

Ранее сегодня власти Японии призвали более 300 тыс. жителей городов Кобе и Хиросима эвакуироваться из-за приближения тайфуна «Джеби».