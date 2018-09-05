Прямой эфир

Восемь человек стали жертвами тайфуна «Джеби» в Японии

0
Фото: REUTERS/Kyodo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере восемь человек погибли из-за тайфуна «Джеби», обрушившегося на западную часть Японии. Также известно о более 200 пострадавших. Об этом сообщает агентство ТАСС 5 сентября.

Наибольший ущерб нанесен префектурам Осака, Киото и Хёго, где зафиксированы массовые подтопления, более 1,6 млн домов остались без света. Приостановлено движение поездов, закрыты скоростные магистрали.

Ранее, 4 сентября, затопило аэропорт Кансай — под водой оказались часть воздушной гавани, парковка и взлетные полосы. Отменены 184 рейса.

«Джеби» стал самым мощным тайфуном в Японии за 25 лет. Порывы ветра достигали 200 км/ч. Разрушен склад в городе Хигасиоми и вокзал в Киото. Автоконцерн Toyota отменил ночные смены. Более 300 тыс. жителям рекомендовано эвакуироваться.

На данный момент стихия движется к северному острову Хоккайдо. Экстренное предупреждение объявлено в Сахалинской области — в 17 районах региона ожидаются сильный дождь и ураганный ветер.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ливни и ураганный ветер принесет на Сахалин тайфун «Джеби»
Более 300 тыс. жителей Японии рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017