Восемь человек стали жертвами тайфуна «Джеби» в Японии

По меньшей мере восемь человек погибли из-за тайфуна «Джеби», обрушившегося на западную часть Японии. Также известно о более 200 пострадавших. Об этом сообщает агентство ТАСС 5 сентября.

Наибольший ущерб нанесен префектурам Осака, Киото и Хёго, где зафиксированы массовые подтопления, более 1,6 млн домов остались без света. Приостановлено движение поездов, закрыты скоростные магистрали.

Ранее, 4 сентября, затопило аэропорт Кансай — под водой оказались часть воздушной гавани, парковка и взлетные полосы. Отменены 184 рейса.

«Джеби» стал самым мощным тайфуном в Японии за 25 лет. Порывы ветра достигали 200 км/ч. Разрушен склад в городе Хигасиоми и вокзал в Киото. Автоконцерн Toyota отменил ночные смены. Более 300 тыс. жителям рекомендовано эвакуироваться.

На данный момент стихия движется к северному острову Хоккайдо. Экстренное предупреждение объявлено в Сахалинской области — в 17 районах региона ожидаются сильный дождь и ураганный ветер.