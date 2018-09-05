В Японии 160 школьников оказались заблокированы в пансионате из-за тайфуна

По меньшей мере 160 учеников начальных классов и преподаватели оказались заблокированы в загородном пансионате в пригороде японского Киото из-за тайфуна «Джеби».

Стихия повалила деревья в районе здравницы, перекрыв ведущие к ней дороги. В настоящее время спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы вывезти оттуда школьников. Двух детей, которым стало плохо, экстренно эвакуировали на вертолете, сообщает ТАСС.

4 сентября в городе Осака около 5 тыс. человек оказались заблокированы в двух терминалах международного аэропорта Кансай, который затопило в результате проливных дождей. В течение дня людей удалось благополучно перевезти в безопасные районы. Помимо этого, как сообщили представители японской береговой охраны, в соединяющий воздушную гавань с сушей мост врезался танкер, который доставлял туда топливо.

Тайфун «Джеби» стал самым мощным в Японии за последние 25 лет. По последним данным, в результате разгула стихии погибли не менее 11 человек, еще 600 пострадали. Наибольший ущерб нанесён префектурам Осака, Киото и Хёго, где произошли масштабные подтопления и обрывы линий электропередачи. В настоящее время тайфун движется по направлению к Сахалину.