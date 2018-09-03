В КНР более 1 млн человек остались без электричества из-за дождей

Более 1 млн жителей южных районов Китая оказались отрезанными от электричества из-за проливных дождей, которые обрушились на провинции в ночь на 2 сентября.

Больше остальных пострадали жители в провинции Гуандун, где из-за наводнений эвакуировали до 100 тыс. человек, а число оставшихся без электричества здесь превысило 800 тыс. человек. В провинции Юньнань эта цифра достигла 155 тыс. человек, уточняет «РИА Новости».

Электросетевая компания China Southern Power Grid ликвидирует последствия природного катаклизма. Так, в большинстве регионов электричество уже снова есть, а в провинциях Хайнань, Гуанси и Гуйчжоу электроснабжение возобновили полностью.

В то же время 137 тыс. потребителей в Гуандуне и около 4,6 тыс. в Юньнани по-прежнему отрезаны от электричества.

Ранее СМИ сообщали о том, что как минимум пять человек погибли, 16 числятся пропавшими без вести в результате наводнения. В некоторых регионах был введен режим экстренного реагирования.