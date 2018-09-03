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Жертвами наводнения в Китае стали пять человек

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Фото: REUTERS
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Как минимум пять человек погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в китайской провинции Юньнань на юго-западе страны.

По информации местных властей, причиной стихийного бедствия стали мощные ливни, которые обрушились на провинцию в ночь на воскресенье.

Наводнение унесло жизни пять человек, еще пятеро пострадали. Дожди нарушили электроснабжение в уезде Малипо. В провинции введен режим экстренного реагирования.

Ранее в китайском штабе по борьбе с наводнениями и засухами сообщили, что за последние три месяца в результате наводнений в стране погибли как минимум 83 человека.

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