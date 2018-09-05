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Прожившие в браке 80 лет японцы раскрыли секрет долгих отношений

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Фото: REUTERS/Kwiyeon
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Жители Японии Масао и Мияко Матсумото попали в Книгу рекордов Гиннеса как супруги, прожившие в самом долгом браке в мире, пишет The Hindu.

Пара поженилась в 1937 году и прожила вместе 81 год. Сейчас мужу 108 лет, а супруге — 100.

«На самом деле, это благодаря моему терпению», — смеясь, сказала женщина.

Сейчас супруги живут в доме престарелых. У них большая семья, в том числе 25 правнуков, младший из которых родился в прошлом месяце.

Тем временем психологи утверждают, что в России и в мире наблюдается тенденция к снижению ценности брачных союзов. Эксперты объяснили это инфантильностью, а также желанием в первую очередь построить карьеру и обрести финансовую стабильность.

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