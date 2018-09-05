Названы самые ненавистные свадебные тренды

Британское издание Daily Mail собрало мнения людей о самых ненавистных ими современных свадебных трендах.

Список возглавило «скучное» платье без бретелек, которое «не выражает индивидуальности невесты». По мнению гостей, этот наряд давно устарел и сейчас дизайнеры предлагают множество других современных решений.

Другие открыто говорили об их негативных чувствах относительно свадеб в «деревенском стиле», которые сейчас очень популярны. Люди пишут, что не стоит устраивать «торжество в сарае», если вы не выросли не ферме.

Также у гостей вызывают раздражение большие световые буквы с надписью «Любовь» или имена пары и присутствие детей.

Ополчились опрошенные и на невест, которые после свадьбы кромсают свое платье на камеру. Одна из женщин возмутилась, что лучше отдать наряд кому-нибудь, поскольку многие мечтают о красивом платье, но не могут позволить себе его.

Что касается россиян, то, по данным Росстата, в прошлом году в брак вступили почти на 64 тыс. пар больше, чем за предыдущий период. Динамика оказалась положительной впервые за четыре года. Расставались россияне в 2017-м так же часто, как и годом ранее: чуть больше 600 тыс. разводов, или примерно четыре распавшиеся семьи на 1 тыс. человек.