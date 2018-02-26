Россияне выходят из свадебного кризиса

В 2017 году в брак вступили почти на 64 тыс. пар больше, чем в 2016-м. Это следует из данных Росстата. Динамика оказалась положительной впервые за четыре года. Количество разводов при этом не изменилось. По мнению экспертов, россияне стали оптимистичней оценивать свое материальное положение и перестали откладывать походы в загс. Улучшение «брачного» показателя может замедлить темпы снижения рождаемости.

За прошлый год в нашей стране поженились около 1,05 млн пар. Это на 6,5% больше, чем в 2016-м. На каждую тысячу населения пришлось в среднем семь свадеб. Такие данные приводит Росстат. До сих пор, начиная с 2014 года, количество браков сокращалось. А в 2016-м был зафиксирован самый низкий показатель за последние 10 лет — около 986 тыс. семейных союзов.

Расставались россияне в 2017-м так же часто, как и годом ранее: чуть больше 600 тыс. разводов, или примерно четыре распавшиеся семьи на 1 тыс. человек.

Таким образом, изменилось соотношение браков и разводов. В 2016-м на 1 тыс. браков приходилось 609 разводов, а в 2017-м — уже 571.

Заведующий научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрей Коротаев считает, что количество браков напрямую связано с темпами экономического роста.

— В кризис люди откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья. Именно поэтому, начиная с 2014 года, мы наблюдали снижение показателя. В 2017 году у многих ситуация стала улучшаться, — пояснил эксперт.

Он отметил, что в загс чаще всего идут пары, решившие завести ребенка. Так что рост количества браков в прошлом году — это залог улучшения показателей рождаемости в нынешнем.

Тот же экономический фактор стал одной из причин снижения рождаемости и количества семейных союзов в 1990-е годы. На него наложились и последствия сексуальной революции. По данным Росстата, если в 1990 году на 1 тыс. человек приходилось около девяти браков, то в 2000-м — уже около шести.

За всю историю наблюдений Росстата наибольшее количество семейных союзов было зарегистрировано в 1960 году. Тогда поженились почти 1,5 млн пар (12,5 браков на 1 тыс. человек). По словам экспертов, отношение к браку в обществе было более традиционным, невесты и женихи были моложе, а жить вместе без штампа в паспорте считалось неприличным.

— Такие установки существовали и в конце 1940-х годов, но из-за Великой Отечественной войны женщинам не хватало партнеров, количество браков снижалось. Но в 1960-х годах ситуация выправилась, — отметил Андрей Коротаев.

Социолог, кандидат экономических наук Любовь Борусяк не исключила, что рост числа свадеб в 2017 году может быть связан с более стабильным материальным положением россиян. Но ожидать существенной динамики в ближайшие годы не приходится из-за низкой рождаемости в 1990-х. Сейчас это малочисленное поколение вступило в возраст, когда создаются семьи. По данным Росстата, рождаемость в 2017 году также упала — более чем на 10%.

Любовь Борусяк отметила, что в 2016-м некоторые откладывали свадьбу, опасаясь, что заключенный в високосный год брак будет несчастливым. Также в пользу переноса — красивая дата 07.07.2017.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что оценка населением своего нынешнего материального состояния улучшается. При этом молодые люди смотрят на свои финансы оптимистичнее, чем те, кому за 50.