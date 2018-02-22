Детей поделят через загс

Оформить развод даже при наличии несовершеннолетних детей можно будет в органах ЗАГС, а не через суд. Однако сделать это можно будет только в случае, если у супругов нет спора о разделе имущества и ребенке. Такое предложение сейчас обсуждается в судейском сообществе, заявил в ходе совещания председателей областных судей глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Замсекретаря Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила «Известиям», что в ОП обсудят введение такой нормы в законодательство. Эксперты опасаются, что процедура развода в загсе станет дороже, а интересы ребенка в этом случае могут пострадать.

Сейчас Семейный кодекс РФ разрешает развод через загс, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и споров об имуществе. Через загс можно развестись и в том случае, если один из супругов, даже при наличии общих детей, признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок свыше трех лет. Во всех остальных случаях при наличии общих несовершеннолетних детей супруги разводятся через суд. При этом они могут представить «мировое» соглашение об алиментах и проживании ребенка с одним из супругов. Если такого соглашения достичь не удалось, решение примет суд.

Замсекретаря Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила «Известиям», что в ОП обсудят предложение судей. Важно, чтобы соглашения родителей о порядке общения с ребенком, месте его жительства и алиментах обязательно проходили предварительную процедуру нотариального удостоверения и, желательно, согласования с органами опеки и попечительства, подчеркнула Лидия Михеева. Она также отметила, что соглашения бывают разными, и нередки случаи, когда суды оценивают их как противоречащие интересам ребенка. Например, когда родители договариваются о его поочередном проживании: один день у папы, другой — у мамы. От этого жизнь ребенка может стать невыносимой, полагает эксперт.

С ней согласна доктор юридических наук, член Ассоциации юристов России Ольга Ильина.

— С целью обеспечения прав и интересов детей, а также каждого из родителей целесообразно установить обязательную форму для таких соглашений по воспитанию детей и разделу имущества, — сказала она «Известиям».

Сейчас нотариальное удостоверение требуется лишь для соглашения об уплате алиментов, однако его можно ввести и для иных соглашений о детях, полагает она.

Адвокат Елена Храброва также считает, что нотариальное удостоверение станет «безусловным подтверждением волеизъявления супругов» и свидетельством их договоренностей. Если же один из них нарушит договоренности при расторжении брака, второй супруг всегда сможет обратиться в суд за защитой. При этом адвокат отметила, что только незначительная часть пар может договориться, что называется «на берегу».

Руководитель практики семейных споров в адвокатской конторе «Бородин и партнеры» Елена Овчинникова полагает, что инициатива больше направлена на снижение нагрузки на судейский корпус, чем на упрощение механизма разводов. Она обратила внимание, что в большинстве случаев супруги не могут самостоятельно составить соглашение о разделе имущества, об уплате алиментов или о порядке общения с ребенком и вынуждены обращаться к адвокатам. На нотариальное удостоверение также потребуются дополнительные средства, и «это довольно приличная сумма», сказала Елена Овчинникова.

Управляющий партнер адвокатской консультации «Павлова и партнеры» Галина Павлова считает, что упрощение механизма разводов будет удобнее для граждан и полезно для судебной системы, так как снизится нагрузка на суды. Так, сейчас при достижении супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, договоренности о деталях развода суду остается лишь подтвердить их своим актом. Вероятно, законодатель, вводя судебную процедуру развода, давал возможность гражданам взвесить свое решение.

— Но практика показывает, что эта возможность примирения практически не используется супругами, — сказала «Известиям» адвокат. – Если всё же они через какое-то время осознают ошибку, то брак заключается вновь. Таким образом, механизм примирения в судебном порядке не является эффективным, а возможность исправить ошибку — имеется.

Адвокат Ольга Сулим полагает, что необходимость такого упрощения назрела давно, это позволит сторонам сэкономить время и деньги. Она напомнила, что после вынесения судебного решения о разводе всё равно нужно идти в загс. Ведь в юридическом смысле брак считается расторгнутым только после занесения соответствующей записи в журнал актов гражданского состояния и выдачи свидетельства о расторжении. В результате процедура затягивается, а если напрямую обращаться в загс, то срок сократится вдвое, полагает юрист. Кроме того, при обращении в суд граждане платят госпошлину, а также за выдачу свидетельства о расторжении брака. То есть за одно и то же юридически значимое действие — оформление развода — супруги сейчас платят дважды, заметила она.

По данным судебной статистики, в 2017 году было рассмотрено 490 тыс. дел о расторжении брака, это 46% из общего числа дел по спорам, возникающим из семейных отношений (всего около 1 млн дел). Вторыми по «популярности» стали дела об алиментах — 316 тыс. за год. Еще 5% — дела по спорам о лишении родительских прав (48,7 тыс.), по 3% — споры о воспитании детей (27 тыс.) и о разделе совместно нажитого имущества (36 тыс.), 2% — об установлении отцовства (16 тыс.), 0,04% — об отмене усыновления (около 500 дел за год).