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Поклонская впервые рассказала о своем медовом месяце

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что на данный момент проводит медовый месяц в «удивительном месте» в Крыму. 

«Крым уникален сам по себе, он тоже большой, поэтому можно начинать с Крыма, потом уже дальше, дальше, дальше за границы Крыма, в остальную Россию, в материковую часть», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, в августе, в СМИ появилась информация, что Поклонская вышла замуж, но сама политик эти сообщения не комментировала, отмечает «РИА Новости».

Торжество прошло 11–12 августа в элитном сербском ресторане «Балкан Гриль» на Южном берегу Крыма. На мероприятии присутствовали 32 человека.

Позже появилось видео со свадьбы депутата.

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