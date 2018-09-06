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Губернатор Хоккайдо отменила визит в Россию из-за землетрясения

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Землетрясение в Японии стало причиной отмены визита на Сахалин губернатора Хоккайдо Харуми Такахаси. Об этом в четверг, 6 сентября, заявили в ее пресс-службе.

«Пока известно только, что в таких обстоятельствах визит невозможен. О новых сроках визита пока можно сказать только, что они будут согласованы позднее», — цитирует ТАСС сообщение.

Визит Такахаси на Сахалин должен был состояться с 6 по 8 сентября.

В 3.08 в четверг (21.08 в среду мск) на Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7, есть разрушения и человеческие жертвы.

В ликвидации последствий землетрясения на Хоккайдо участвуют бойцы Сил самообороны Японии.

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