Число жертв землетрясения на Хоккайдо достигло 27. Информацию об этом распространил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в субботу, 8 сентября.

«На этот момент у нас имеются данные о 21 погибшем, также шесть человек находятся в состоянии остановки сердца и легких (недиагностированная смерть — ред.)», — цитирует его ТАСС. Пропавшими без вести числятся 13 человек.

7 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщал о 16 погибших и 26 пропавших без вести.

6 сентября на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В спасательных работах и ликвидации последствий стихийного бедствия заняты более 40 тыс. человек и 75 вертолетов.