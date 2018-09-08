Прямой эфир

Число жертв землетрясения на Хоккайдо достигло 27

0
Фото: REUTERS/Kyodo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число жертв землетрясения на Хоккайдо достигло 27. Информацию об этом распространил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в субботу, 8 сентября.

«На этот момент у нас имеются данные о 21 погибшем, также шесть человек находятся в состоянии остановки сердца и легких (недиагностированная смерть — ред.)», — цитирует его ТАСС. Пропавшими без вести числятся 13 человек.

7 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщал о 16 погибших и 26 пропавших без вести.

6 сентября на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В спасательных работах и ликвидации последствий стихийного бедствия заняты более 40 тыс. человек и 75 вертолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Хоккайдо отменила визит в Россию из-за землетрясения
Силы самообороны Японии устраняют последствия землетрясения на Хоккайдо

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017