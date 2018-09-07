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Число жертв землетрясения на Хоккайдо выросло до 16

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Не менее 16 человек погибли в результате сильного землетрясения на японском острове Хоккайдо, еще 26 считаются пропавшими без вести. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу, 7 сентября.

В ночь на 6 сентября на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7 с эпицентром в районе Ибура, очаг залегал на глубине 37 километров. Ранее сообщалось о пяти, затем о 13 жертвах.

В районе поселка Ацума, где сила толчков составила максимальные 7 баллов (по японской шкале), во время землетрясения произошли множественные оползни, сообщает агентство Kyodo.

6 сентября сообщалось, что в работах по спасению принимают участие 25 тыс. бойцов Сил самообороны Японии.

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