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Путин и Абэ запустили производство двигателей для Mazda‍ во Владивостоке

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ запустили конвейер по производству двигателей для автомобилей Mazda во Владивостоке.

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Российский лидер встретил иностранного гостя на российско-японском заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Абэ представили членов делегации РФ и показали производство, после чего был запущен конвейер, пишет «Федеральное агентство новостей».

В понедельник, 10 сентября, премьер-министр Японии приехал в Россию для участия в Восточном экономическом форуме, открытие которого запланировано на 11 сентября во Владивостоке.

Кроме того, Путин и Абэ провели переговоры, обсудив двусторонние отношения и актуальные вопросы международной повестки дня. По итогам встречи российский лидер рассказал, что была затронута проблема мирного договора. По его словам, страны «готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию и которые будут приняты народами обеих стран». Путин и Абэ отметили успехи государств в налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Также стало известно, что в июне 2019 года президент России совершит официальный визит в Японию, где проведет двусторонние переговоры на полях саммита G20 в Осаке.

Российско-японские отношения развиваются поступательно, при этом отягощающим фактором двусторонних отношений является продолжающееся со стороны Токио выдвижение необоснованных территориальных претензий на южные Курильские острова (остров Итуруп, остров Кунашир и Малая Курильская гряда).  Из-за этого между двумя странами до сих пор не заключен мирный договор.

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