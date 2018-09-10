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Министр внешнеэкономических дел КНДР прибыл во Владивосток

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ прибыл во Владивосток 10 сентября в преддверии IV Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщили в генконсульстве Северной Кореи во Владивостоке.

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«Да, он прибыл во Владивосток. С ним делегация — девять человек», — сообщил представитель дипмиссии в ответ на вопрос о визите министра. Его цитирует «РИА Новости».

ВЭФ пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Основными темами форума стали развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

8 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что он не сможет приехать на форум из-за плотного графика, однако выразил большое желание принять участие в мероприятии.

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