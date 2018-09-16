Песков заявил об отсутствии реакции Абэ на предложение о мирном договоре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о заключении мирного договора между двумя странами. Несмотря на ответ Токио, на формулирование позиции японской стороны уйдет время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 16 сентября.

«Путин сам обозначил, что это было решение, принятое им, идея, так сказать, которая сформировалась прямо по ходу выступления панельной дискуссии. Но действительно сам господин Абэ не отреагировал, отреагировал Токио, отреагировали дипломаты на это» — пояснил Песков.

«Понятно, конечно, что такие инициативы в таких сложных материях имеют, безусловно, не только внешнеполитический угол, но имеют во многом внутриполитическую нагрузку, тем более в Японии. Поэтому, конечно, формулирование позиции на такую инициативу займет время. И это вполне объяснимо, и это нормально» — добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что работа двух стран по заключению договора будет продолжаться, несмотря на наличие «своих ограничителей» у обеих сторон.

По мнению Синдзо Абэ, проблема мирного договора с Россией может быть решена только после урегулирования территориального вопроса. Он подчеркнул, что Путин пообещал «обязательно решить проблему» спорных территорий.

10 сентября лидеры России и Японии провели переговоры в рамках Восточного экономического форума. После встречи Путин предложил заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.