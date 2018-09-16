Прямой эфир

Песков заявил об отсутствии реакции Абэ на предложение о мирном договоре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о заключении мирного договора между двумя странами. Несмотря на ответ Токио, на формулирование позиции японской стороны уйдет время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 16 сентября.

«Путин сам обозначил, что это было решение, принятое им, идея, так сказать, которая сформировалась прямо по ходу выступления панельной дискуссии. Но действительно сам господин Абэ не отреагировал, отреагировал Токио, отреагировали дипломаты на это» — пояснил Песков.

«Понятно, конечно, что такие инициативы в таких сложных материях имеют, безусловно, не только внешнеполитический угол, но имеют во многом внутриполитическую нагрузку, тем более в Японии. Поэтому, конечно, формулирование позиции на такую инициативу займет время. И это вполне объяснимо, и это нормально» — добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что работа двух стран по заключению договора будет продолжаться, несмотря на наличие «своих ограничителей» у обеих сторон.

По мнению Синдзо Абэ, проблема мирного договора с Россией может быть решена только после урегулирования территориального вопроса. Он подчеркнул, что Путин пообещал «обязательно решить проблему» спорных территорий.

10 сентября лидеры России и Японии провели переговоры в рамках Восточного экономического форума. После встречи Путин предложил заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абэ заявил о важности понимания жителей Японии и РФ по вопросу мирного договора
Абэ и Путин обменялись мнениями по мирному договору

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017