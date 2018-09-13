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Абэ заявил о важности понимания жителей Японии и РФ по вопросу мирного договора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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России и Японии необходимо подготовить правильную атмосферу для подписания мирного договора, а также добиться понимания жителей обеих стран по данному вопросу. С таким заявлением выступил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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В рамках круглого стола с представителями промышленности на полях Восточного экономического форума Абэ заявил о важности продвижения понимания среди граждан и отметил, что необходимо избавиться от взаимного недоверия, касающегося территориальной проблемы, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

12 сентября Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких дополнительных условий» до конца года.

Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга напомнил позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех островов Курильской гряды) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения.

Россия и Япония по сей день не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Токио, ссылаясь на договор 1855 года, претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и называет их возврат условием подписания документа. Москва настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны, российский суверенитет оформлен по законам международного права и сомнению не подлежит.

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