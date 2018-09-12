Прямой эфир

Российский посол в Токио уточнил предложения по мирному договору

0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия предполагает, что в мирном договоре с Японией будет прописана договоренность решать спорные вопросы, в том числе территориальный, в рамках дальнейших переговоров. Об этом заявил посол в Токио Михаил Галузин.

По словам дипломата, президент России Владимир Путин предложил Японии заключение мирного договора, имея в виду, что все спорные вопросы будут обсуждаться позже. Такая сложная проблема, как территориальный вопрос, должна решаться в мирной обстановке, и мирный договор мог бы стать ключевым фактором ее формирования, приводит слова Галузина RT.

Ранее 12 сентября Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких дополнительных условий» до конца года.

Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга напомнил позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех островов Курильской гряды) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения.

Россия и Япония по сей день не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Токио, ссылаясь на договор 1855 года, претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и называет их возврат условием подписания документа. Москва настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны, российский суверенитет оформлен по законам международного права и сомнению не подлежит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков пообещал продолжение переговоров с Японией по Курилам
Япония выразила Москве протест из-за памятных мероприятий на Курилах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017