Российский посол в Токио уточнил предложения по мирному договору

Россия предполагает, что в мирном договоре с Японией будет прописана договоренность решать спорные вопросы, в том числе территориальный, в рамках дальнейших переговоров. Об этом заявил посол в Токио Михаил Галузин.

По словам дипломата, президент России Владимир Путин предложил Японии заключение мирного договора, имея в виду, что все спорные вопросы будут обсуждаться позже. Такая сложная проблема, как территориальный вопрос, должна решаться в мирной обстановке, и мирный договор мог бы стать ключевым фактором ее формирования, приводит слова Галузина RT.

Ранее 12 сентября Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких дополнительных условий» до конца года.

Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга напомнил позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех островов Курильской гряды) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения.

Россия и Япония по сей день не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Токио, ссылаясь на договор 1855 года, претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и называет их возврат условием подписания документа. Москва настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны, российский суверенитет оформлен по законам международного права и сомнению не подлежит.