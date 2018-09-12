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Песков пообещал продолжение переговоров с Японией по Курилам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Инициатива президента России Владимира Путина предложить Японии мирный договор родилась прямо во время выступления. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

С учетом тезисов, изложенных главой японского правительства Синдзо Абэ, решение территориальных споров может потребовать не одно десятилетие. Но у России есть такой опыт, например, с Китаем, отметил он.

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По словам Пескова, предлагается сначала подписать мирный договор, и потом уже выходить на необходимые консенсусы. Путин настроен на налаживание отношений, отметил он.

«Совместная работа будет продолжена в конструктивном и добром ключе», — отметил кремлевский спикер.

Отсутствие мирного договора — проблема для обеих сторон, и ее решение нужно и Москве, и Токио, подчеркнул Песков.

После заседания Путину не удалось еще раз пообщаться с Абэ, и программа сегодняшнего дня не предусматривает такой возможности.

В ходе Восточного экономического форума 12 сентября глава государства предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами «без всяких дополнительных условий» до конца года. Японская сторона отклонила предложение и заявила, что подписание документа возможно только после решения территориального спора.

По итогам Второй мировой войны Токио и Москва по сей день не подписали никакого договора. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды. Япония, ссылаясь на договоры XIX века, утверждает, что это ее территория. Россия считает, что суверенитет над островами, вошедшими в состав Советского Союза после войны, оформлен в соответствии с нормами международного права и не подлежит пересмотру.

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