В Японии отвергли предложение Путина о мирном договоре

Япония не намерена заявлять протест в связи с предложением президента России Владимира Путина по заключению мирного договора. Но вместе с тем власти страны по-прежнему выступают в первую очередь за решение территориального вопроса.

Об этом 12 сентября рассказали источники в японском правительстве, сообщает ТАСС.

«Нет, не будет», — сказал собеседник Kyodo на вопрос агентства о том, будет ли японская сторона заявлять протест или уточнять позицию России.

В ходе Восточного экономического форума 12 сентября глава государства предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами «без всяких дополнительных условий» до конца года.

Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга напомнил позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех Курильских островов) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения.

Токио и Москва до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые были включены в состав СССР по окончании войны.