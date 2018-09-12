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Землетрясение произошло в районе Курильских островов

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Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Курильских островов 12 сентября. Эпицентр находился в 186 км к северо-востоку от города Курильск на острове Итуруп. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В Курильске проживают около 1,8 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает телеканал «360». По данным Сахалинского филиала единой Геофизической службы РАН, предпосылок для цунами нет.

Сильное землетрясение в то же время зафиксировано в северной части острова Ломбок в Индонезии. Подземные толчки, произошедшие на этом острове в конце июля – начале августа, унесли жизни около 500 человек.

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