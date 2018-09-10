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Число жертв землетрясения в Японии превысило 40

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Фото: REUTERS/Kyodo
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В результате землетрясения на севере Японии погибли 44 человека, еще 660 получили ранения. Об этом заявил в понедельник, 10 сентября, генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.

«Жертвами землетрясения на Хоккайдо стали 44 человека, пропавших без вести нет», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что последствия стихийного бедствия ликвидировали около 40 тыс. пожарных, полицейских и военных.

Отмечается, что землетрясение вызвало большие разрушения, парализовало железнодорожное и воздушное сообщение на острове и привело к временной остановке 16 из 18 заводов автомобильного концерна Toyota.

6 сентября на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Ранее сообщалось о 35 погибших.

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