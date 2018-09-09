Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до 35, три человека числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщил телеканал NHK.

При этом отмечается, что количество раненых оценивается около 640 человек.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 400 раненых.

Местные власти заявили, что всего было эвакуировано около 5,6 тыс. человек.

В 3:08 в четверг (21:08 в среду мск) на Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7.

Последствия землетрясения даже вызвали остановку 16 из 18 заводов Toyota, которые испытывают перебои в поставках комплектующих.