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В Японии число жертв землетрясения увеличилось до 30 человек

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Число жертв землетрясения на севере японского острова Хоккайдо достигло 30 человек. Девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом 8 сентября рассказали местные власти.

Более 400 человек помещены в больницы с незначительными ранениями. 31 тыс. домохозяйств остаются без воды, 16 тыс. человек находятся во временных убежищах, уточняет «Интерфакс».

Ранее автоконцерн Toyota Motor заявил о приостановке работы заводов из-за возможных перебоев в поставках комплектующих. Решение связано с последствиями подземных толчков, прервавших работу одного из заводов автокомпании.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 6 сентября. В спасательных работах и ликвидации последствий стихийного бедствия занято более 40 тыс. человек и 75 вертолетов.

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