26 человек получили ранения в результате землетрясения на юго-западе Китая

Как минимум 26 человек получили ранения в результате землетрясения в Китае магнитудой 5,9. Об этом сообщило агентство Синьхуа в воскресенье, 8 сентября.

Отмечается, что от землетрясения пострадали около 30 тыс. человек, почти пять тыс. эвакуированы в безопасные места.

Повреждения обнаружены в 34 школах, ущерб причинен ряду дорог и мостов.

Сегодня сообщалось, что толчки застали врасплох жителей провинции Юньань рано утром. Эпицентр залегал на глубине 11 км.