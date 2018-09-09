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26 человек получили ранения в результате землетрясения на юго-западе Китая

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Фото: REUTERS/WEIBO/@sYYSunYiYou
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Как минимум 26 человек получили ранения в результате землетрясения в Китае магнитудой 5,9. Об этом сообщило агентство Синьхуа в воскресенье, 8 сентября.

Отмечается, что от землетрясения пострадали около 30 тыс. человек, почти пять тыс. эвакуированы в безопасные места.

Повреждения обнаружены в 34 школах, ущерб причинен ряду дорог и мостов.

Сегодня сообщалось, что толчки застали врасплох жителей провинции Юньань рано утром. Эпицентр залегал на глубине 11 км.

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