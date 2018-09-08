Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Китае

Землетрясение 5,6 произошло 8 сентября в провинции Юньнань на юго-востоке Китая. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 174 км от города Цзинхун. Очаг залегал на глубине 10 км.

«Подземные толчки были зафиксированы в 10:31 по местному времени (05:21 мск)», –– приводит сообщение «РИА Новости».

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Отмечается, что также были зафиксированы три сильных афтершока.

6 сентября сообщалось, что на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жертвами стихии стали не менее 27 человек. Еще 13 числятся пропавшими без вести.