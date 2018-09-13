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Россия подходит к вопросу мирного договора с Японией не по расчету

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Фото: ТАСС/ВЭФ/Станислав Красильников
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Россия подходит к вопросу о заключении мирного договора с Японией, руководствуясь желанием поддержать отношения между странами, а не экономическим расчетом. С таким заявлением выступил зампред правительства и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По его словам, в данном случае в первую очередь дело в добрососедских отношениях, а не возможных инвестициях. Мир между странами создает фундамент для партнерства и не имеет ничего общего с вопросами обмена. Трутнев добавил, что экономический эффект здесь не оценивается, пишет «РИА Новости».

Ранее, 12 сентября, Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких дополнительных условий» до конца года.

Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга напомнил позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех островов Курильской гряды) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения.

Россия и Япония по сей день не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Токио, ссылаясь на договор 1855 года, претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и называет их возврат условием подписания документа. Москва настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны, российский суверенитет оформлен по законам международного права и сомнению не подлежит.

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