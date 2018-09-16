Абэ назвал условие для заключения мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что проблема мирного договора с Россией может быть решена только после урегулирования территориального вопроса.

В ходе предвыборных телевизионных дебатов он рассказал, что неоднократно озвучивал соответствующую позицию Токио во время встреч с российским лидером Владимиром Путиным, в частности до предложения президента РФ заключить мирный договор между странами без предварительных условий, которое было озвучено на полях Всемирного экономического форма во Владивостоке.

«Наш основной принцип — решить территориальный вопрос, а затем заключить мирный договор», — сказал Абэ. При этом японский премьер отметил, что на его предложение Путин пообещал «обязательно решить проблему» спорных территорий — Курильских островов, пишет «Газета.ру».

20 сентября в Японии пройдут выборы председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Их победитель получит возможность возглавить правительство. Свои кандидатуры выдвинули экс-министр обороны Сигэру Исиба и действующий глава кабмина Синдзо Абэ, который, согласно опросам, пользуется практически безоговорочной поддержкой депутатов ЛДП.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.