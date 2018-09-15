Абэ и Путин обменялись мнениями по мирному договору

Главы России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ обменялись мнениями после предложения президента РФ заключить мирный договор до конца года.

Как передает телеканал NHK со ссылкой на источник, лидеры переговорили во время соревнований по дзюдо, которые они посетили во Владивостоке во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Точное содержание беседы не приводится, однако, по версии телеканала, речь шла о дальнейших этапах двусторонних переговоров.

10 сентября лидеры России и Японии провели переговоры в рамках ВЭФа. После встречи президент РФ предложил японскому премьеру заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. После возвращения на родину Абэ заявил, что соглашение может быть достигнуто только при решении территориальной проблемы. При этом премьер добавил, что ожидает скорой встречи с Путиным.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.