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Абэ заявил об ожидании встречи с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в ноябре и декабре этого года.

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«Российско-японские встречи на высшем уровне в ноябре и декабре станут действительно важными», — заявил японский премьер 14 сентября на дебатах в преддверии выборов председателя правящей Либерально-демократической партии.

Абэ не уточнил, где конкретно могут пройти переговоры. Вероятно, одной из площадок для встречи может стать Восточно-Азиатский саммит в Сингапуре.

10 сентября лидеры России и Японии провели переговоры в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Путин и Абэ обсудили двусторонние отношения и актуальные вопросы международной повестки дня. После встречи президент РФ предложил японскому премьеру заключить мирный договор до конца этого года.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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