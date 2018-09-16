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Песков заявил о продолжении работы над мирным договором с Японией

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Россия и Япония продолжают искать консенсус в вопросе мирного договора, несмотря на наличие у обеих сторон «своих ограничителей». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте все-таки отталкиваться от того, что японская сторона подтвердила намерение идти в сторону мирного договора», — цитирует ТАСС интервью Пескова телеканалу «Россия 1».

Переговоры будут продолжаться, подчеркнул кремлевский спикер. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ стратегически подтвердили намерение работать над договором.

Ранее 16 сентября Абэ заявил, что проблема мирного договора с Россией может быть решена только после урегулирования территориального вопроса. Он подчеркнул, что Путин пообещал «обязательно решить проблему» спорных территорий.

10 сентября лидеры России и Японии провели переговоры в рамках Восточного экономического форума. После встречи Путин предложил заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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