Токио выразил сожаление Москве в связи с учениями в южной части Курил

Японское правительство выразило России сожаление в связи с военными учениями, предстоящими на острове Итуруп Южно-Курильской группы. Представление сделали в адрес российского МИДа через посольство Японии в Москве.

Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

Издание пишет, что 18–21 июня на Итурупе пройдут ракетные стрельбы, о чем российская сторона уведомила японское Управление безопасности на море.

Москва заявление Токио отклонила, подчеркнув, что учения проводятся в пределах национальной территории.

На этой неделе Япония выразила протест в связи с прокладкой оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону «северных территорий».

Москва и Токио не смогли заключить мирный договор со времен Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды. Япония считает их своими «северными территориями», а Россия настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны.