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Япония надеется заключить мирный договор с РФ при нынешнем поколении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что надеется заключить мирный договор между странами при нынешнем поколении.

«Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме», — приводит слова Абэ телеканал «Звезда».

Вместе с тем Путин отметил важность поиска решения, которое отвечало бы стратегическим интересам Москвы и Токио. Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан, возвращение Курильских островов.

Абэ ранее сообщил, что Россия и Япония удовлетворены диалогом по совместной работе на Курилах. Российско-японский саммит прошел в Москве 26 мая. Одной из главных тем мероприятия стало укрепление торгово-экономического взаимодействия.

Премьер-министр Японии приехал в Россию еще 24 мая и участвовал вместе с Путиным в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. По итогам визита был подписан пакет документов о сотрудничестве в разных сферах.

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