Путин отметил обоюдный интерес Москвы и Токио к развитию отношений

Россия и Япония проявляют обоюдный интерес к дальнейшему развитию двусторонних отношений и констатируют рост торгового оборота между государствами, заявил в субботу, 26 мая, президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Переговоры высшего руководства России и Японии проходят в Кремле.

Лидер государства отметил, что рад возможности продолжить начавшийся в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) диалог и более подробно обсудить двусторонние отношения.

«Мы отметили и рост торгового оборота, рост инвестиций, но самое главное — интерес обеих сторон к развитию отношений», — сказал президент России, передает ТАСС.

Абэ прибыл в Москву 26 мая на российско-японский саммит. Одной из главных тем мероприятия станет укрепление торгово-экономического взаимодействия. В Россию премьер-министр Японии приехал еще 24 мая и участвовал вместе с Путиным в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

Сегодня президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут сеанс прямой связи с экипажем Международной космической станции (МКС), где среди членов экипажа работает астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Канаи Норишиге.