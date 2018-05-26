Испанский журналист раскрыл детали встречи Путина с мировыми СМИ

Президент России Владимир Путин вел себя очень дружелюбно в ходе его встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава испанского агентства ЭФЭ Хосе Антонио Вера заявил, что президент РФ Владимир Путин вел себя очень дружелюбно в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.

«Для этого нового собрания Путин выбрал особенно маленький стол, который придал встрече чувство большей душевности», — сказал Вера ТАСС по итогам встречи с президентом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что «президент много шутил и даже рассказывал анекдоты, и представители агентств самого высокого уровня, которые встретились с ним, получили очень хорошее впечатление от встречи».

Также на встрече глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала за сохранение единства Испании, но при этом необходимо, чтобы мнение и интересы живущих в Каталонии людей были непременно учтены.