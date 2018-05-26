Прямой эфир
Сюжет:

Испанский журналист раскрыл детали встречи Путина с мировыми СМИ

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин вел себя очень дружелюбно в ходе его встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава испанского агентства ЭФЭ Хосе Антонио Вера заявил, что президент РФ Владимир Путин вел себя очень дружелюбно в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.

«Для этого нового собрания Путин выбрал особенно маленький стол, который придал встрече чувство большей душевности», — сказал Вера ТАСС по итогам встречи с президентом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что «президент много шутил и даже рассказывал анекдоты, и представители агентств самого высокого уровня, которые встретились с ним, получили очень хорошее впечатление от встречи».

Также на встрече глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала за сохранение единства Испании, но при этом необходимо, чтобы мнение и интересы живущих в Каталонии людей были непременно учтены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бизнес выразил Путину обеспокоенность законом об исполнении санкций
Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017