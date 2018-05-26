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Путин, Абэ и Макрон посетили фестиваль «Звезды белых ночей»

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Японии Синдзо Абэ и директором МВФ Кристин Лагард посетил гала-прием музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».

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Гости прибыли в Екатерининский дворец в Царском селе по завершению рабочей программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), их встретил худрук Мариинского театра, российский дирижер Валерий Гергиев.

Мероприятие открыло выступление исполнителей народной японской музыки. Затем на сцену поднялся победитель II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Александра Довгань, исполнившая «Фантазию – экспромт» Шопена.

Ежегодный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» открылся 23 мая премьерой оперы Джузеппе Верди «Фальстаф». В рамках фестиваля, который продлится до 29 июля, пройдут более 200 спектаклей и концертов на исторической сцене Мариинского, в Мариинском-2 и в Концертном зале.

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