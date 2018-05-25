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Путин подарил Бриджит Макрон букет цветов

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Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
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Президент России Владимир Путин, встречая французского лидера Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит Макрон, прибывших на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), вручил первой леди Франции букет цветов.

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Эксперты отметили, что вся цветочная композиция весьма романтична, в ней доминирует розовый цвет всех оттенков. Букет в основном состоял из тюльпанов и пионов, которые являются сезонными весенними цветами, сообщает «Газета.ру».

18 мая в Сочи прошли переговоры лидеров России и Германии. Путин встретил Меркель у входа в президентскую резиденцию Бочаров Ручей. Российский президент пожал руку канцлеру ФРГ и только потом подарил ей букет из роз и фрезий.

Позднее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, в которой заявил, что подаренный Путиным букет цветов нес «скрытый смысл», который можно расценить как оскорбление.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум пройдет c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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