РФ и Япония удовлетворены диалогом по совместной работе на Курилах

Москва и Токио удовлетворены ходом диалога по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в субботу, 26 мая.

«Удовлетворены состоянием диалога по пяти утвержденным ранее направлениям — аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов», — приводит слова президента «РИА Новости».

Ранее в субботу стало известно, что пакет документов о сотрудничестве России и Японии в разных сферах принят по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в РФ.

Российско-японский саммит прошел в Москве 26 мая. Одной из главных тем мероприятия стало укрепление торгово-экономического взаимодействия. В РФ премьер-министр Японии приехал еще 24 мая и участвовал вместе с Путиным в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.