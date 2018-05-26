Россия и Япония приняли совместный план по сотрудничеству

Пакет документов о сотрудничестве России и Японии в разных сферах, в том числе совместный план действий по сотрудничеству, принят по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву.

Стороны подписали совместные планы действий в области сотрудничества в повышении производительности и в области цифровой экономики, передает «РИА Новости».

По итогам переговоров представители двух стран подписали меморандум по взаимодействию в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов». РФ и Япония, кроме того, подписали ряд других документов по завершении переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Япония проявляют обоюдный интерес к дальнейшему развитию двусторонних отношений и констатируют рост торгового оборота между государствами.

Абэ прибыл в Москву 26 мая на российско-японский саммит.

Одной из главных тем мероприятия станет укрепление торгово-экономического взаимодействия. В Россию премьер-министр Японии приехал еще 24 мая и участвовал вместе с Путиным в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.